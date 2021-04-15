В одной из квартир Ханты-Мансийска из-под крана шла вода кислотного цвета

Жители Ханты-Мансийска обсуждают в социальных сетях воду кислотного цвета, которая шла из-под крана в одной из квартир города на улице Строителей.

Пост в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» опубликовала жительница квартиры Елена. «Вот такая водичка течёт из-под крана. Строителей, 99. Не знаю, то ли посуду мыть, то ли в банки эту «Юппи» наливать», - иронично прокомментировала видео девушка.

Пост прокомментировали администраторы официального паблика региона «Югра». Елене посоветовали связаться с управляющей компанией. Как выяснилось, инцидент произошел из-за того, что хозяин квартиры сделал врезку горячей воды через отопление. За такую самодеятельность он будет оштрафован, а коммунальные сети придется привести в порядок.

Стоит отметить, что под постом на качество воды жаловались и другие жители окружного центра.