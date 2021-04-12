Уронили и не смогли поднять: перевозка трупа на глазах у прохожих в Ханты-Мансийске ужаснула пользователей Сети

Департамент здравоохранения Югры разбирается в инциденте, произошедшем накануне в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска. Там два медицинских работника, перевозя труп на каталке по территории медицинского учреждения, уронили его и не смогли поднять.

Происшествие случилось на глазах у многочисленных прохожих. Поместить пакет с телом на каталку медработникам помог проходивший мимо мужчина. Произошедшее сняли на видео и разметили в паблике «НЕ» Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте». Ролик под названием «ОКБ ХАНТЫ- МАНСИЙСК УЖАС ЧТО ПРОИСХОДИТ У НАС В БОЛЬНИЦАХ КАК ЭКОНОМЯТ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБАХ!» уже собрал более 36 тысяч просмотров и сотни комментариев.

На публикацию обратили внимание окружные власти. «По факту нарушения транспортировки тела проводится служебная проверка», - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.