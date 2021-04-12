16+
Логотип Сиапресс
USD  77,5104   EUR  92,0669  

Новости

Больше новостей
Как глава Сургута должен информировать общественность о текущей работе:
Комментировать
0
Сможет ли губернатор Югры Наталья Комарова улучшить архитектурный облик городов, к чему она призвала местные власти?
Комментировать
1
Отношение властей к Навальному в колонии:
Комментировать
1
Обзывая своих детей, вы:

Считаете это неизбежным вынужденным психологическим аспектом воздействия на них 11.8%

Потом мучаетесь совестью 20%

Не обзываете 68.2%

Всего голосов: 85

Комментировать
1
Вы обзываете своих детей?

Регулярно 7%

Редко 36%

Никогда 57%

Всего голосов: 86

Комментировать
0
Больше опросов

​Ханты-Мансийскую ОКБ заподозрили в экономии на перевозке трупов

Уронили и не смогли поднять: перевозка трупа на глазах у прохожих в Ханты-Мансийске ужаснула пользователей Сети

​Ханты-Мансийскую ОКБ заподозрили в экономии на перевозке трупов
Фото: vk.com/khanty_mansiysk_186

Департамент здравоохранения Югры разбирается в инциденте, произошедшем накануне в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска. Там два медицинских работника, перевозя труп на каталке по территории медицинского учреждения, уронили его и не смогли поднять.

Происшествие случилось на глазах у многочисленных прохожих. Поместить пакет с телом на каталку медработникам помог проходивший мимо мужчина. Произошедшее сняли на видео и разметили в паблике «НЕ» Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте». Ролик под названием «ОКБ ХАНТЫ- МАНСИЙСК УЖАС ЧТО ПРОИСХОДИТ У НАС В БОЛЬНИЦАХ КАК ЭКОНОМЯТ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБАХ!» уже собрал более 36 тысяч просмотров и сотни комментариев.

На публикацию обратили внимание окружные власти. «По факту нарушения транспортировки тела проводится служебная проверка», - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 14:41, просмотров: 408, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Даже если бы Александр Сидоров захотел развернуть активность в Госдуме, бюрократия бы ему не позволила 4500
  2. ​В своих карьерных мечтаниях Жердев исходил из неоправданной самооценки. Его никто не ждал в кресле главы или в округе 1396
  3. ​108 минут, перевернувшие мир 1085
  4. ​Большие перемены: в администрации Сургута трое новеньких 884
  5. Умер еще один пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19 779
  6. В Нижневартовске школьник упал в лужу с кипятком 695
  7. ​Внимание! На Сургут надвигается ненастье 660
  8. ​Каждый сам за себя 610
  9. ​Гагарин, Маск, Рогозин 544
  10. Порядка 55 тысяч югорчан были заражены COVID-19 за всю пандемию 541
  1. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 9144
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 8308
  3. ​Кто посадил «Петрушку» и кто за это сядет? 7988
  4. ​Дайте выспаться! 7462
  5. Депутат, отрицавший масочный режим, госпитализирован из-за коронавируса 7404
  6. Народный человек 7162
  7. ​Быть такими ужасными – это законно? 7026
  8. ​В Сургуте задержали беглого преступника после того, как он выстрелил в коллегу 6889
  9. ​Угрозы ветеранам 6452
  10. Андрей Филатов уходит из соцсетей 6421
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 22262
  2. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 14036
  3. Два юганца расправились с таксистом, за что отправятся в колонию строгого режима 13363
  4. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 12590
  5. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 12555
  6. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 12340
  7. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 12218
  8. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 11594
  9. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 11072
  10. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 10518

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика