Чемпион мира Александр Большунов пришел первым в ежегодной лыжной гонке в Ханты-Мансийске

Чемпион мира Александр Большунов пришел первым на Югорском лыжном марафоне на дистанции 50 километров, который состоялся в Ханты-Мансийске. Второе место занял Рауль Шакирзянов, третье – Никита Поршнев. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в программе соревнований были три дистанции свободным стилем: 5, 25 и 50 километров. Всего приняло участие более двух тысяч спортсменов.

Напомним, что ежегодно на лыжный марафон собирается более четырех тысяч российских и зарубежных гостей. В этом году организаторы впервые решили не брать регистрационный взнос, чтобы как можно больше людей вышло на старт.