Пловчиха из Ханты-Мансийска прошла олимпийский отбор

Пловичха из Ханты-Мансийска Анна Егорова показала высший класс на чемпионате России в Казани: она не только завоевала первое место на дистанции 400 метров вольным стилем, а также установила рекорд России и прошла олимпийский отбор. Теперь она будет участвовать в играх в составе сборной страны в Токио.

Напомним, что ранее отбор прошел еще один пловец, но из Сургута – Илья Дружинин. Его поздравила президент Федерации плавания и водного поло Югры Оксана Веревка.

Всего от Югры в Казань на эти соревнования отправились 20 спортсменов из Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута и Нефтеюганска