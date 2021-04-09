В Югре семья с шестью детьми живет в антисанитарных условиях

Следователи Ханты-Мансийского района проверяют условия жизни многодетной семьи, на которую пожаловались пользователи соцсетей.

В паблике «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте» было опубликовано видео из дома, где живет женщина с шестью маленькими детьми. В ролике видно, что в жилище давно не убирались. Автор утверждает, что дети голодают, пока мать пьет, а органы опеки закрывают на происходящее глаза, потому что бабушка детей работает «юристом в совете».

«Согласно информации в видеоролике, распространенном в сети Интернет, жительница поселка Луговой Ханты-Мансийского района систематически оставляет своих малолетних детей без присмотра и питания, условия проживания детей не соответствуют санитарным нормам. В ходе проверки следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе дата и иные обстоятельства производства съемки ролика, причины оставления детей без присмотра матерью, а также полнота и своевременность действий должностных лиц органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних в части принятия мер по обеспечению безопасных условий жизни детей», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Интересно, что некоторые пользователи соцсети, обсуждая ролик, осудили автора видео. «Не суйте свой нос куда не следует. Ребенок (девочка) большой, справится. Нас 6-9 летних оставляли с грудными - ничего сложного. Беспорядок есть, и что? нас 4 было - срача было не меньше, сами же потом и убирали и родителей отправляли гулять в гости, лишь бы их дома не видеть и побеситься чтоб. Автор лучше бы успокоил ребенка, помог. дети младенческого возраста практически спят весь день. В опеку обращаться надо когда дети раздеты, голодные, родители пьющие или избивают», - высказалась в комментариях Марина Бабина (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).