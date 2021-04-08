Из-за роста цен на новостройки в Ханты-Мансийске жилье дорожает по всей Югре

В Ханты-Мансийске квадратный метр в новостройках подорожал на 56 процентов за месяц – до 138,1 тысячи рублей. Скачек произошел из-за дефицита недорогих предложений на рынке. Данные сервиса «Дом.Клик» публикует Znak.com.

Сейчас цена на новостройки в окружном центре стала выше, чем в Сургуте. В феврале стоимость «квадрата» в новых квартирах в обоих городах была примерно на одном уровне. В экономической столице Югры рост за месяц составил всего семь процентов (90,1 тыс. рублей). Отмечается также, что из-за роста цен в Ханты-Мансийске и Сургуте новое жилье подорожало по всему округу. Средняя цена квадратного метра выросла почти на десять тысяч рублей – до 90 тысяч рублей.

По цене на «вторичку» лидером округа остается Сургут. Здесь средняя цена квадратного метра в марте составила более 93,3 тысячи рублей.