Ханты-Мансийск признан самым комфортным городом страны в дискомфортном климате

Ханты-Мансийск занял первое место в рейтинге самых комфортных городов страны в дискомфортном климате среди муниципалитетов с населением от 100 тысяч до миллиона человек. Сургута в этом списке на втором месте.

Рейтинг составлен Минстроем России совместно с ДОМ.РФ. Аналитики учитывали такие показатели, как жилье, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, озеленение территорий, уличная инфраструктура, общегородское пространство.

Ханты-Мансийск набрал 232 балла, Сургут – 200. В десятку этого же списка вошли Нижневартовск (180 баллов) и Нефтеюганск (171 балл).

Среднее значение индекса качества городской жизни в Югре за 2020 год составило 189 баллов. Это самый низкий показатель среди регионов тюменской «матрешки». Ямал набрал 195 баллов, Тюменская область – 204 балла.

В 2020 году Индекс качества городской среды был подсчитан для 1 116 российских городов. «При этом комфортная городская среда была зафиксирована в каждом третьем городе — доля таких городов составила 33,6 процента. К 2024 году, согласно федеральному проекту, их станет в два раза больше: плановый показатель — 60 процентов городов с благоприятной городской средой от общего числа», - отметили в пресс-службе Минстроя.