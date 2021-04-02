В Ханты-Мансийском районе снизили грузоподъемность 13 «зимников»

В Ханты-Мансийском районе снизили грузоподъемность 13 ледовых переправ межмуниципального значения до пяти тонн.

«Представители организаций, обеспечивающих эксплуатацию ледовых переправ, проводят ежедневный мониторинг толщины и качества льда на ледовых дорогах. Главное управление МЧС России по Югре настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила передвижения по ледовым переправам и допустимую весовую нагрузку, следовать требованиям установленных информационных и дорожных знаков», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

1 апреля в Югре закрыли 11 зимников в Кондинском районе. Продолжают действовать 56 зимников межмуниципального значения и 40 технологических.