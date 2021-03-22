На мосту через Иртыш в ХМАО в ДТП пострадал один человек

В воскресенье, 21 марта, в 10.22 на десятом километре автодороги «Югра» в Ханты-Мансийском районе в ДТП пострадал 19-летний водитель.

«На мостовом переходе через реку Иртыш водитель, управляя автомобилем Chevrolet Niva, выехал на полосу встречного движения с последующим наездом на дорожное ограждение. По предварительным данным, водитель уснул за рулём. В результате ДТП он получил травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие выходные в регионе зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек получили травмы.