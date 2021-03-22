В Ханты-Мансийске состоится совещание по вопросам национальной безопасности

Завтра, 23 марта, в Ханты-Мансийск прибудет Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев – он проведет совещание по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе. Об этом сообщает официальный сайт правительства Югры.

Отмечается, что на встрече также будет присутствовать полпред в УрФО Владимир Якушев. Также приглашены главы регионов, входящих в состав федерального округа, представители министерств и ведомств.

«Отдельное внимание будет уделено дополнительным мерам по обеспечению стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений», – подчеркнули в пресс-службе правительства ХМАО.