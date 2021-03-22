16+
Логотип Сиапресс
USD  74,1390   EUR  88,4330  

Новости

Больше новостей
Боитесь ли вы заразиться COVID-19?
Комментировать
0
Интересуетесь ли вы туристическими поездками внутри страны?
Комментировать
0
Как вы оцениваете первые кадровые решения Андрея Филатова на посту главы Сургута?
Комментировать
0
Следите ли вы за криминальными новостями Сургута?
Комментировать
0
Больше опросов

В столицу Югры прибудут секретарь Совбеза Николай Патрушев и полпред в УрФО Владимир Якушев

В Ханты-Мансийске состоится совещание по вопросам национальной безопасности

В столицу Югры прибудут секретарь Совбеза Николай Патрушев и полпред в УрФО Владимир Якушев
фото: ТАСС

Завтра, 23 марта, в Ханты-Мансийск прибудет Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев – он проведет совещание по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе. Об этом сообщает официальный сайт правительства Югры.

Отмечается, что на встрече также будет присутствовать полпред в УрФО Владимир Якушев. Также приглашены главы регионов, входящих в состав федерального округа, представители министерств и ведомств.

«Отдельное внимание будет уделено дополнительным мерам по обеспечению стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений», – подчеркнули в пресс-службе правительства ХМАО.


нравится (2) не нравится (1)
Сегодня в 12:04, просмотров: 407, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Силовики установили подозреваемых по делу о хищении 10 млрд рублей у «Россетей» 1588
  2. ​Администрации президента презервативы не нужны 1479
  3. ​Безопасна ли вакцина от коронавируса, кому лучше прививаться в первую очередь и что будет, если доз на всех не хватит 1143
  4. Не фейк: работникам Сургутнефтегаза рекомендуют не выезжать в отпуск за границу 659
  5. Поход к перевалу Дятлова. День шестой: «Рождество» 596
  6. ​Сургутянин попался на популярный развод и лишился 3,5 млн рублей 484
  7. ​Сургутяне воюют с соседкой, что развела питомник в своей квартире 427
  8. В столицу Югры прибудут секретарь Совбеза Николай Патрушев и полпред в УрФО Владимир Якушев 407
  9. За сутки 77 югорчан заразились COVID-19 330
  10. ​Уснул за рулем: молодой водитель в Югре протаранил ограждение моста 313
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 17700
  2. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 7343
  3. ​Письма счастья ГИБДД: чьи же они? 5202
  4. ​Медведю, напугавшему вартовчан, постараются найти достойное место обитания. Если выживет 4251
  5. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 3854
  6. ​Если реконструкция проспекта Ленина начинается с установки таких вот рекламных кошмариков, то это надо срочно останавливать 3729
  7. ​Зажало между ковшом и кабиной: в Сургуте погиб машинист трактора 3439
  8. ​В полиции Нижневартовска прошли обыски 3078
  9. Антонина Овсиенко: «Далеко не каждый выдерживает даже 20 минут в EMS-костюме. Это фитнес не для ленивых, но результат впечатляет» 3077
  10. ​СМИ рассказали, сколько углеводородов утекло из-за ЧП на Оби под Нижневартовском 2892
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 17700
  2. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 14045
  3. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 9921
  4. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9610
  5. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 9106
  6. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 8649
  7. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 8390
  8. ​Машине снесло крышу: под Нефтеюганском в ДТП погиб человек 8150
  9. ​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина 7796
  10. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7734

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика