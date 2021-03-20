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​Ханты-Мансийск вышел в лидеры по суточному приросту заболевших коронавирусом

В Югре за сутки COVID-19 подтвердили у 82 человек, летальных случаев не зарегистрировано

​Ханты-Мансийск вышел в лидеры по суточному приросту заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Югре коронавирус подтвержден у 82 человек, выздоровели 112 югорчан. Летальных случаев не зарегистрировано.

Лидерами по суточному приросту заболевших ковидом стали Ханты-Мансийск (13), Сургут (11) и Нефтеюганск (7). Всего новые случаи заражения зарегистрированы в 20 муниципалитетах.

«На момент выявления у 60 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 20 зафиксирована пневмония, у двух – бессимптомно. Контакт установлен в 77 случаях. По пяти контакты уточняются», - сообщили в региональном оперативном штабе.

Сейчас лечение проходят 782 югорчан. Состояние 49 пациентов тяжелое, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии к 20 марта в регионе зарегистрировано 53 322 случая новой коронавирусной инфекции, умерли 776 человек, излечились 51 764 югорчанина.


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Сегодня в 12:51, просмотров: 313, комментариев: 0
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