Югорские пожарные продолжают публиковать тушение огня от первого лица

Югорский пожарный 75 части Алексей Резванов вновь опубликовал видео в момент своей работы от первого лица – об этом сообщает пресс-служба окружного МЧС. В этот раз спасателю необходимо было усмирить стихию, разбушевавшуюся в одном из балков Ханты-Мансийска.

Отметим, что в первый раз огнеборец опубликовал видео в одном из подъездов региональной столицы. Этот флешмоб подхватил сургутский пожарный из 118 части Егор Енбаев – он тушил бесхозное строение, которое уже было охвачено пламенем к приезду сотрудников МЧС.