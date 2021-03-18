В Ханты-Мансийске в ДТП пострадали подростки

Вечером в среду, 17 марта, в Ханты-Мансийске в ДТП пострадали три человека. Авария произошла из-за того, что 27-летняя девушка, управляя автомобилем Hyundai, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

«По предварительным данным, водитель нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустила занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ, под управлением 21-летнего водителя. В результате ДТП, водитель ВАЗа и два его пассажира 16 и 17 лет были травмированы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы.