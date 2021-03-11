В Ханты-Мансийске проводятся противопаводковые мероприятия

Приход весны для югорчан – это не только тепло, солнце, но еще и сезон паводков. К встрече с талым снегом в столице региона уже начали активную подготовку. Для того, чтобы снизить риск затопления специалисты подготовили к работе шесть канализационных станций, прочистили и пропарили все городские коллекторы, водопропускную систему, кюветы и железобетонные лотки. Над предотвращением паводковой ситуации работают 20 бригад – это около 100 человек, 20 единиц спецтехники, задействовано переносное насосное оборудование.

С той же целью коммунальщики очистят по-максимуму городские улицы от снега. В приоритете – центральные дороги, что входят в первую и вторую категорию: это Мира, Чехова, Объездная, Калинина, Пионерская и другие. Напоследок оставят дорожную сеть частного сектора. «На сегодня у нас с муниципальным дорожно-эксплуатационным предприятием согласован график по вывозу снега с улиц третьей и четвертой категорий. К уборке приступили в соответствии с графиком - с 1 марта», – уточнил заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Ханты-Мансийска Алексей Мокроусов.

От снега очистят и общественные территории парков и площадей. С начала зимы на полигон вывезено больше 600 тысяч кубометров снега. Его значительная часть переработана на снегоплавильном пункте.

К слову, весной прошлого года с последствиями паводка столкнулись жители Нефтеюганского района. Также в Сургуте из-за затора льда в районе Черной речки вода пришла в дома дачников кооператива «Газовик».