Первая операция по пересадке сердца в ОКБ Ханты-Мансийска длилась больше четырех часов

В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска выполнили первую в регионе операцию по пересадке сердца. Процедура заняла 4 часа 15 минут и прошла успешно, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения.

Пациент наблюдался у кардиолога с 2010 года, а в листе ожидания на пересадку сердца находился с 2019 года. В январе он поступил в больницу в критическом состоянии.

Операцию выполняла команда из 13 врачей и медсестер. «Во время выполнения процедуры мы не столкнулись с дополнительными проблемами. Организационно и технически система отлажена очень четко. Это заслуга команды хирургов и трансплантологов, которые до нас прошли путь по пересадке почки и печени. Опыт коллег существенно облегчил нашу задачу», - рассказал кардиохирург Сергей Стефанов.

И сама операция, и послеоперационный период прошли без осложнений. Сейчас пациент выписан, ему предстоит реабилитационно-восстановительное лечение.

Стоит отметить, что на счету у трансплантологов и хирургов 44 операции по пересадке почки, семь операций по пересадке печени. В листе ожидания на пересадку сердца стоит 12 человек, и еще 17 югорчан находятся под динамическим наблюдением.