Из гостиницы «Олимпийской» в Ханты-Мансийске эвакуировали 50 человек

В среду, 10 марта, в Ханты-Мансийске эвакуировали постояльцев крупнейшей гостиницы города «Олимпийская». Причиной тревоги стала сработавшая пожарная сигнализация.

Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в гостинице поступило на пульт дежурного в 14.38. К месту прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

«До прибытия пожарных подразделений из здания 50 человек жильцов эвакуировались самостоятельно. В ходе разведки установлено, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.