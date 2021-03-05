К микрорайону «Иртыш-2» запустят новый автобусный маршрут

В Ханты-Мансийске к микрорайону «Иртыш-2» запустят автобусные маршруты №13 и новый - №77А.

«Раньше конечной остановкой маршрутки №13 была площадь возле торгового дома «Сатурн». Но когда «Иртыш-2» начал застраиваться и в дома заселились люди, возникла необходимость в транспортном обслуживании этого района. Поэтому теперь конечная остановка перенесена в микрорайон «Береговая зона». С 5 февраля введен дополнительный маршрут – 77А. Его обслуживает «Автотранспортное предприятие». Данный маршрут рассчитан на обслуживание жителей «Береговой зоны» и улицы Набережная», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Маршрут №77Ф проходит от остановки «Сельхозтехника» по улицам Рознина, Комсомольская, Калинина, Чехова, Строителей, Восточная объездная, Свободы, Самаровская и Анны Коньковой до остановки «Ханты-Мансийская районная поликлиника» микрорайона «Береговая зона».

С расписанием движения маршрута можно ознакомиться на сайте Администрации Ханты-Мансийска.