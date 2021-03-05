16+
Логотип Сиапресс
USD  73,7864   EUR  88,9421  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Ханты-Мансийске к новым районам запускают дополнительные маршруты

К микрорайону «Иртыш-2» запустят новый автобусный маршрут

​В Ханты-Мансийске к новым районам запускают дополнительные маршруты
Фото: admhmansy.ru

В Ханты-Мансийске к микрорайону «Иртыш-2» запустят автобусные маршруты №13 и новый - №77А.

«Раньше конечной остановкой маршрутки №13 была площадь возле торгового дома «Сатурн». Но когда «Иртыш-2» начал застраиваться и в дома заселились люди, возникла необходимость в транспортном обслуживании этого района. Поэтому теперь конечная остановка перенесена в микрорайон «Береговая зона». С 5 февраля введен дополнительный маршрут – 77А. Его обслуживает «Автотранспортное предприятие». Данный маршрут рассчитан на обслуживание жителей «Береговой зоны» и улицы Набережная», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Маршрут №77Ф проходит от остановки «Сельхозтехника» по улицам Рознина, Комсомольская, Калинина, Чехова, Строителей, Восточная объездная, Свободы, Самаровская и Анны Коньковой до остановки «Ханты-Мансийская районная поликлиника» микрорайона «Береговая зона».

С расписанием движения маршрута можно ознакомиться на сайте Администрации Ханты-Мансийска.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:57, просмотров: 125, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Медвежья услуга: экс-руководитель Пенсионного фонда в Нижневартовске стал фигурантом уголовного дела 1983
  2. ​На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись фура, грузовик, легковушка и полицейский УАЗ. Сообщается о погибшем 1680
  3. ​Машине снесло крышу: под Нефтеюганском в ДТП погиб человек 1657
  4. ​Кресло вице-спикера думы Сургута останется пустым после ухода Артема Кириленко 1425
  5. ​В Сургуте может появиться новая мечеть 1382
  6. В 19 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заражения COVID-19 1212
  7. ​У меня на это пять причин 1035
  8. ​Сургутяне смогут летать на Алтай 951
  9. ​Эпидемия ВИЧ в Югре продолжается 924
  10. Четыре югорчанина не дожили до конца пандемии 924
  1. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 7859
  2. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 7782
  3. ​Намек ясен 4438
  4. ​Сургутяне возмущены самовольно установленным гаражом возле ТЦ «Жасмин» 4059
  5. ​Плагиат? Обложка нового альбома Земфиры повторяет оформление сингла неизвестного исполнителя 4042
  6. 20 из 22: депутаты думы Сургута выбрали нового градоначальника 3637
  7. ​Сибпромстрой объявил старт продаж в ЖК комфорт-класса «Жемчужина Оби» 3632
  8. ​Не тот «СеверСтрой»: недвижимость сургутского строителя арестовали из-за компании-тезки 3625
  9. Югорского спасателя обвинили в коррупции и мошенничестве 3429
  10. ​В Нижневартовске выясняют причины гибели школьницы 3229
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20492
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13515
  3. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 11569
  4. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 11445
  5. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10641
  6. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 8946
  7. В Нефтеюганске будут судить мужчину за поножовщину 8435
  8. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8370
  9. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 7859
  10. ​Спасти от самих себя 7825

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика