В Ханты-Мансийске на остановке загорелся автобус

В понедельник, 1 марта, в Ханты-Мансийске на остановке общественного транспорта загорелся автобус, следующий по маршруту №5. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть около полудня. К месту происшествия прибыл один пожарный расчет, но водитель справился с огнем до их прибытия.

«Известно, что водитель транспортного средства сам потушил пожар до прибытия служб. В автобусе было 10 человек, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются», - сообщили в пресс-службе администрации города.

В последнее время в Югре участились пожары на транспорте. Только за прошедшую неделю, по данным пресс-службы ГУ МЧС по округу, огнем были повреждены 20 транспортных средств.