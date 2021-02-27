По улицам Ханты-Мансийска гуляют свиньи

В Ханты-Мансийске по улице Рознина гуляют две свинью. Фотографии животных опубликовали 27 февраля в паблике «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте»

«Добрый день! Не знаю, куда написать. На Рознина около сада 6169 гуляют две свиньи. Наверное, потерялись и кто-то их ищет», - обратилась к пользователям соцсети неравнодушная горожанка.

Горожане предположили, что животные сбежали со свинофермы, расположенной на этой улице. Пост собрал десятки ироничных комментариев. «Возьмите на передержку, пожалуйста. Я бы взяла, но у меня в квартире итак две свиньи, возможно будут драться», - написала подписчица паблика Екатерина. Некоторые выразили готовность взять хряков на передержку, но только частями и на мангал.

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