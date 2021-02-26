В Югре столкнулись две легковушки: виновник аварии и его пассажирка отделались травмами

В Ханты-Мансийском районе в ДТП пострадали два человека. Инцидент произошел накануне, 25 февраля, на 108 километре автодороги «Югра».

«62-летний мужчина, управляя автомобилем Ниссан, по предварительным данным, не выбрал безопасный интервал и допустил столкновение с автомобилем Фредлайнер под управлением 36-летнего мужчины. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 67-летняя пассажирка автомобиля Ниссан получили травмы», – сообщили в ГИБДД округа.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.