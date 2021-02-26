16+
Логотип Сиапресс
USD  73,4747   EUR  89,4995  

Новости

Больше новостей
Оцените работу Владимира Шмидта на посту замглавы Сургута
Комментировать
0
Какой соцсетью вы активно пользуетесь чаще всего?
Комментировать
0
Планируете ли вы выезжать из Сургута в ближайшем отпуске?
Комментировать
0
Кто станет главой Сургута?

Юрий Валгушкин 16%

Алла Сыч 13.3%

Андрей Филатов 58%

Не знаю 12.7%

Всего голосов: 150

Комментировать
0
Вы следите за делом Навального?
Комментировать
0
Вы ознакомились с вариантами комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения Сургута?
Комментировать
0
Больше опросов

В ДТП под Ханты-Мансийском пострадали два человека

В Югре столкнулись две легковушки: виновник аварии и его пассажирка отделались травмами

В ДТП под Ханты-Мансийском пострадали два человека
фото: ГИБДД Югры

В Ханты-Мансийском районе в ДТП пострадали два человека. Инцидент произошел накануне, 25 февраля, на 108 километре автодороги «Югра».

«62-летний мужчина, управляя автомобилем Ниссан, по предварительным данным, не выбрал безопасный интервал и допустил столкновение с автомобилем Фредлайнер под управлением 36-летнего мужчины. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 67-летняя пассажирка автомобиля Ниссан получили травмы», – сообщили в ГИБДД округа.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:18, просмотров: 200, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Старую станцию юннатов в Сургуте снесут 2408
  2. ​Не выдержало сердце: названа предварительная причина смерти сургутянки в косметологической клинике 2193
  3. ​Желание омолодиться привело к смерти пожилую сургутянку 1977
  4. ​Сургутяне пока обойдутся без набережной Оби 1663
  5. В пожаре на месторождении под Когалымом погиб вахтовик 1277
  6. «Это слухи»: замглавы Сургута прокомментировал возможную отставку главного архитектора 1246
  7. ​Не испортил 1226
  8. ​Не наше дело. Каждый десятый бизнес в России закроется в 2021 году 1076
  9. ​Сургутская филармония возвращается к зрителям после годового перерыва 1050
  10. ​Так холодно было только в 1912: синоптики зарегистрировали температурный рекорд в Югре 995
  1. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 9811
  2. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 7943
  3. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 6879
  4. Врио начальника нижневартовской полиции уволен из-за нашумевшего «урока мужества» 6697
  5. Абсолютный ноль: сайт прогноза погоды «предсказал» минус 273 в Сургуте 5932
  6. ​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина 5428
  7. ​Наталья Комарова поручила разобраться с капремонтом дома на Бажова в Сургуте 5414
  8. ​Москва и Питер проиграли Сургуту по доступности жизни 5129
  9. ​Умер после осмотра врача: сургутские следователи разбираются в обстоятельствах гибели маленького ребенка 4528
  10. ​Студенты нижневартовского вуза рассказали, что их привлекают к политическому пиару 3810
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20225
  2. В Сургуте появится второй мост через Обь 13861
  3. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13305
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 11030
  5. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 10717
  6. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10407
  7. Под Нефтеюганском столкнулись два КАМАЗа 10399
  8. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 9963
  9. ​Директора строительной фирмы, обманувшего дольщиков в Нефтеюганске, накажут 9892
  10. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 9811

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика