24 февраля в Ханты-Мансийске зафиксирован рекордный за 109 лет мороз

В Ханты-Мансийске зафиксирован температурный рекорд – 24 февраля 2021 года стал самым холодным днем за 109 лет.

«24 февраля 2021 года в года Ханты-Мансийске минимальная температура воздуха составила -39,2 °С, что на 2,9 °С ниже абсолютно минимального значения -36,3 °С, зафиксированного в 1912 году», - сообщается на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Аномальные морозы держатся в Югре уже несколько дней и не спешат покидать регион. В пятницу, 26 февраля, по восточным районам округа ожидается температура воздуха ночью при прояснениях до -40,-45 °С.