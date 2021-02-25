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​Так холодно было только в 1912: синоптики зарегистрировали температурный рекорд в Югре

24 февраля в Ханты-Мансийске зафиксирован рекордный за 109 лет мороз

​Так холодно было только в 1912: синоптики зарегистрировали температурный рекорд в Югре
Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске зафиксирован температурный рекорд – 24 февраля 2021 года стал самым холодным днем за 109 лет.

«24 февраля 2021 года в года Ханты-Мансийске минимальная температура воздуха составила -39,2 °С, что на 2,9 °С ниже абсолютно минимального значения -36,3 °С, зафиксированного в 1912 году», - сообщается на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Аномальные морозы держатся в Югре уже несколько дней и не спешат покидать регион. В пятницу, 26 февраля, по восточным районам округа ожидается температура воздуха ночью при прояснениях до -40,-45 °С.


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Сегодня в 20:07, просмотров: 167, комментариев: 0
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