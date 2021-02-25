В Ханты-Мансийске горело кафе в ТЦ «Армада»

В четверг, 25 февраля, в 11.46 в ТЦ «Армада» Ханты-Мансийска произошел пожар в кафе на втором этаже. На месте пожара работали пять пожарных расчетов.

«Первое подразделение прибыло к месту вызова через две минуты, внутри здания наблюдалось возгорание мангальной зоны, задымление. Открытое горение ликвидировано в 12:00. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Причина возгорания устанавливается органами дознания.