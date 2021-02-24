Строительная компания, по вине которой пострадала югорчанка, выплатит моральную компенсацию

Девочка, упавшая в канализационный колодец в Ханты-Мансийске, получит денежную компенсацию от строительной компании. К такому решению суд подтолкнул прокурорский иск.

Летом 2020 года, укладывая асфальтобетонное покрытие на улице Мира, строительная компания не закрыла канализационный колодец, из-за чего туда упал ребенок. Девочка получила несколько ушибов.

Защищая интересы несовершеннолетней, Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура внесла представление директору организации. Люк закрыли. Но на этом прокуратура не остановилась – межрайонный прокурор подал иск в суд о компенсации морального вреда. Суд его удовлетворил, и потребовал подрядчика выплатить пострадавшей денежные средства.

Югорчане часто становятся жертвами неосмотрительности строителей и сотрудников городских служб. Ранее siapress.ruписал о мальчике из Пыть-Яха, который провалился в открытый канализационный колодец, не смог выбраться сам и сильно замерз. Благо, серьезных травм у юноши врачи не обнаружили.