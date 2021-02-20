Самолет, летевший их Тюмени в Ханты-Мансийск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности

В субботу, 20 февраля, произошла задержка рейса авиакомпании Utair«Тюмень – Ханты-Мансийск». Самолет АТР 72, вылетевший в пункт назначения по расписанию в 7.45, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Причина возврата воздушного судна – техническая неисправность воздушного судна. На рейс зарегистрировано 55 пассажиров, из них 6 детей. Оказание необходимых услуг пассажирам находится на контроле Тюменской транспортной прокуратурой», - уточнили в ведомстве.