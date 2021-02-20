В Югре раскрыли убийство на почве ссоры

В Ханты-Мансийском районе нашли и осудили убийц югорчанина, тело которого нашли у реки. Осенью об исчезновении местного жителя сообщила супруга. Тело нашли 16 октября на берегу реки Кайгарка близ поселка Горноправдинск.

Ночью с 14 на 15 октября 2020 года в одном из домов поселка на фоне алкогольного опьянения произошла словесная перепалка между двумя знакомыми – дело дошло до оскорблений и угроз. В какой-то момент обвиняемый ударил потерпевшего по лицу, но и на этом конфликт не кончился: когда компания переместилась в авто, один из мужчин сдавил веревкой шею потерпевшего, что привело к смерти последнего. Чтобы скрыть следы, обвиняемые доехали до реки и выбросили тело в воду.

Следователями собрана достаточная доказательственная база преступления. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Напарников ждет наказание по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.1 ст. 112 и ст. 316 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью, укрывательство преступления).