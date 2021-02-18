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​«Югра-Экология» пересчитает «мусорные» тарифы для ханты-мансийцев

В Ханты-Мансийске изменят размер платы за вывоз мусора

​«Югра-Экология» пересчитает «мусорные» тарифы для ханты-мансийцев
Фото: yugra-ecology.ru

В Ханты-Мансийске изменится плата за мусор для дач, гаражей, торговых рынков и предприятий транспортной инфраструктуры. Сейчас ведется работа для определения норматива накопления отходов.

«С 15 по 21 февраля взвешивают и замеряют контейнеры торговых рынков, дачных и гаражных кооперативов и предприятий транспортной инфраструктуры (заправки, парковки, автомойки) Ханты-Мансийска. Мероприятия организованы администрацией города при техническом сопровождении АО «Югра-Экология». Данные контрольных весов фиксирует комиссия с участием представителей общественности», - рассказали в пресс-службе регионального оператора.

Замеры будут проводиться также весной, летом и осенью. Утверждение новых нормативов для юридических лиц состоится в конце 2021 года.


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Сегодня в 23:09, просмотров: 49, комментариев: 0
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