В Ханты-Мансийске изменят размер платы за вывоз мусора

В Ханты-Мансийске изменится плата за мусор для дач, гаражей, торговых рынков и предприятий транспортной инфраструктуры. Сейчас ведется работа для определения норматива накопления отходов.

«С 15 по 21 февраля взвешивают и замеряют контейнеры торговых рынков, дачных и гаражных кооперативов и предприятий транспортной инфраструктуры (заправки, парковки, автомойки) Ханты-Мансийска. Мероприятия организованы администрацией города при техническом сопровождении АО «Югра-Экология». Данные контрольных весов фиксирует комиссия с участием представителей общественности», - рассказали в пресс-службе регионального оператора.

Замеры будут проводиться также весной, летом и осенью. Утверждение новых нормативов для юридических лиц состоится в конце 2021 года.