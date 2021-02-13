Врио ректора ЮГУ назначен Роман Кучин

Временно исполняющим обязанности ректора Югорского государственного университета назначен Роман Кучин, занимавший ранее должность проректора по учебной работе. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«С 12 февраля я назначен временно исполняющим обязанности ректора Югорского университета, вчера я подписал трудовой договор с Министерством образования и науки о выполнении этих функций. Впереди предстоит много работы», – отметил Кучин. По его словам, актуальной задачей стоит вхождение университета в программу академического стратегического лидерства и объединение усилий региональных вузов в формировании общей исследовательской образовательной повестки.

До 11 февраля ЮГУ руководила Татьяна Карминская. Она отправлена в отставку приказом министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

По данным Znak.com, отставка для Карминской стала неожиданностью. Она планировала участвовать в конкурсе по выбору ректора, который должен был состояться летом этого года.