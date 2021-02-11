В администрации Ханты-Мансийска определили сотрудников, которые рискуют стать коррупционерами

За последние пять лет в администрации Ханты-Мансийска не выявлено фактов взяточничества. Об этом заявила начальник отдела муниципальной службы управления кадровой работы и муниципальной службы Наталья Адамова.

Кроме того, эксперты мэрии и общественники определили, какие сотрудники наиболее всего подвержены коррупции, сообщает Городской информационный центр. В перечень вошли работники, осуществляющие муниципальный контроль, предоставление муниципальных и государственных услуг населению, размещение заказов (осуществление закупок) на поставку товаров и составление протоколов об административных правонарушениях.

«Проведя анализ, мы определили, в чьи обязанности входит их исполнение. Это должности советников главы города, заместителей, руководителей управлений, их заместителей, руководителей отделов и их заместителей», – пояснила Наталья Адамова.

Напомним, что, по данным прокуратуры Югры, в 2020 году в регионе выявлено 60 случаев получения взяток. Средний размер взяток составил 388 тысяч рублей.