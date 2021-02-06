В художественном музее Ханты-Мансийска представлены фотографии о работе врачей в ковидных отделениях

В Югре открылась выставка фотопроекта «Красная зона» – она доступна для посетителей художественного музея Ханты-Мансийска. Проект создан творческой мастерской «Грандфото.РФ» и окружной клинической больницей столицы региона.

Всего югорчане смогут увидеть 100 работ. Фотографии были созданы в декабре 2020 в «красной зоне» медицинского учреждения – отделение реанимации, отделение интенсивной терапии, инфекционное отделение и другие отделения, где содержатся ковидные пациенты. Благодаря выставке жители округа смогут взглянуть иначе на работу врачей в такое непростое время.

«Это наш призыв ответственно относиться к своему здоровью и к здоровью окружающих», – резюмировал руководитель проекта Артем Здоров.