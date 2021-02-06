16+
Логотип Сиапресс
USD  75,1107   EUR  89,8850  

Новости

Больше новостей
Появление в списках претендентов на пост главы Сургута депутата думы ХМАО Андрея Филатова вам...
Комментировать
0
Авторитет Владимира Путина в ваших глазах...
Комментировать
0
Приговор Навальному — 3,5 года тюрьмы...
Комментировать
0
Вы за...
Комментировать
0
Продолжите ли вы следить за отбором кандидатов на пост главы Сургута после выдвижения Андрея Филатова?
Комментировать
0
Претендентов на пост главы Сургута во втором конкурсе будет...
Комментировать
0
Будете ли вы следить за новым конкурсом на пост главы Сургута?
Комментировать
0
Участников сургутского митинга 23 января оштрафовали на 10-15 тысяч рублей. Это наказание...
Комментировать
0
Больше опросов

В Ханты-Мансийске открылась фотовыставка, посвященная врачам из «красной зоны»

В художественном музее Ханты-Мансийска представлены фотографии о работе врачей в ковидных отделениях

В Ханты-Мансийске открылась фотовыставка, посвященная врачам из «красной зоны»
фото: правительство Югры

В Югре открылась выставка фотопроекта «Красная зона» – она доступна для посетителей художественного музея Ханты-Мансийска. Проект создан творческой мастерской «Грандфото.РФ» и окружной клинической больницей столицы региона.

Всего югорчане смогут увидеть 100 работ. Фотографии были созданы в декабре 2020 в «красной зоне» медицинского учреждения – отделение реанимации, отделение интенсивной терапии, инфекционное отделение и другие отделения, где содержатся ковидные пациенты. Благодаря выставке жители округа смогут взглянуть иначе на работу врачей в такое непростое время.

«Это наш призыв ответственно относиться к своему здоровью и к здоровью окружающих», – резюмировал руководитель проекта Артем Здоров.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:38, просмотров: 159, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​И они сделают нам проспект Ленина? 1235
  2. ​Спасти от самих себя 940
  3. ​Сургут постепенно возвращается к «доковидной» жизни // Обзор СИА-ПРЕСС 688
  4. Сургутяне смогут провериться на рак, минуя участковые поликлиники 626
  5. Из-за подкормки бездомные собаки не пускают людей в сквер: жители Сургута бьют тревогу 555
  6. Список пополняется: шестой кандидат в мэры Сургута подал документы 533
  7. Югорская программа по расселению из ветхого жилья под угрозой срыва 517
  8. Перепись населения перенесли на октябрь 510
  9. В Нефтеюганске будут судить мужчину за поножовщину 485
  10. За сутки COVID-19 диагностирован у 168 югорчан 441
  1. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 9955
  2. ​В Сургуте после ЧП в бассейне госпитализирован школьник 4969
  3. ​Начинай сначала. Определился первый претендент на пост главы Сургута 4045
  4. Газпромовскую «свечку» можно превратить в культурно-интеллектуальный центр, но, скорее всего, это будет просто чиновничий офис 3843
  5. ​После ЧП в бассейне сургутской школы задержаны два педагога 3829
  6. ​Долгожданный кандидат? Документы на пост главы Сургута подал Андрей Филатов 3578
  7. ​Холода отступили: февраль в Сургуте будет теплым 3283
  8. ​Как быть успешным музыкантом в нефтяном городе? Archy Dee // ONLINE 5 февраля в 15.00 3229
  9. ​«Свечку» «Газпрома» Сургут получит бесплатно 3021
  10. Сергей Полукеев: «Будущий глава Сургута должен быть готов к тому, что в любой момент на него могут завести уголовное дело» 2945
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 21359
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 18342
  3. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 15886
  4. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 15870
  5. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 13232
  6. В Сургуте появится второй мост через Обь 12949
  7. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 11928
  8. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 11611
  9. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 10300
  10. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 9955

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика