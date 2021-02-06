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Восьмой лыжный марафон пройдет в Ханты-Мансийске

В столице Югры 10 апреля состоится традиционный лыжный забег

Восьмой лыжный марафон пройдет в Ханты-Мансийске
фото: ЮграМегаСпорт

В Югре состоится восьмой лыжный марафон – он пройдет 10 апреля в Ханты-Мансийске. Регистрационный сбор в этом году отменен, поэтому поучаствовать может любой желающий. Местные жители старше 65 лет могут устроить забег онлайн.

«Югорский лыжный марафон проводится ежегодно с 2013 года. В 2020 году впервые в истории марафона гонка не состоялась из-за эпидемиологических ограничений. Каждый год на это спортивное событие собираются тысячи российских и международных гостей и участников. В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта – более 2,5 тыс. человек и стал третьим лыжным марафонов в России по количеству финишеров на дистанции 50 километров», – сообщили в АУ «Югра МегаСпорт».


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06 февраля в 12:34, просмотров: 1792, комментариев: 0
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