В столице Югры 10 апреля состоится традиционный лыжный забег

В Югре состоится восьмой лыжный марафон – он пройдет 10 апреля в Ханты-Мансийске. Регистрационный сбор в этом году отменен, поэтому поучаствовать может любой желающий. Местные жители старше 65 лет могут устроить забег онлайн.

«Югорский лыжный марафон проводится ежегодно с 2013 года. В 2020 году впервые в истории марафона гонка не состоялась из-за эпидемиологических ограничений. Каждый год на это спортивное событие собираются тысячи российских и международных гостей и участников. В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта – более 2,5 тыс. человек и стал третьим лыжным марафонов в России по количеству финишеров на дистанции 50 километров», – сообщили в АУ «Югра МегаСпорт».