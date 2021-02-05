Житель Ханты-Мансийска отсудил 70 тысяч рублей за пуховик, в котором холодно

Житель Ханты-Мансийска отсудил более 70 тысяч рублей у продавца, который продал ему некачественный пуховик за 16 тысяч рублей.

Как следует из материалов дела, продавец обещал, что верхняя одежда согреет даже в 40-градусный мороз. Но югорчанин замерз и попытался вернуть вещь, которая не соответствовала обещанному качеству. После неудачной попытки он обратился в Роспотребнадзор, а затем – в суд.

«Решением мирового суда Ханты-Мансийского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в пользу потребителя была присуждена сумма в размере 72 430,5 рублей, из них 16650,00 - стоимость товара, 2000,00 - моральный вред, 29637,00 рублей - неустойка и 24143,5 - штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требования потребителя», - рассказали в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Бизнесмен попытался обжаловать решение районного суда, но сделать этого не удалось.