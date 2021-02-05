В Югре надзорные ведомства проводят беседу с любителями ловить рыбу в морозы

Сотрудники МЧС, полиции, инспекция маломерных судов и волонтеры проводят беседу с населением о правилах безопасности на водоемах зимой.

«Цель совместных профилактических рейдов одна: предотвратить несчастные случаи на водоемах. Мы выезжаем в традиционные места ловли рыбы, объясняем любителям подледного лова, как избежать опасности, стараемся обучить навыкам самоспасания», — поясняет старший госинспектор по маломерным судам Нефтеюганского инспекторского отделения Игорь Кузнецов.

С января было проведено более 20 рейдов, в ходе которых проинструктировано более 200 человек, в основном это любители зимней рыбалки, — передает МЧС России по Югре.

Несмотря на прошедшие морозы и прочность льда, водоемы все равно могут представлять опасность. Главная из причин — подводные течения, родники и даже камыши! Следует помнить, что большие риски представляют водоемы, расположенные рядом с гидроэлектростанциями, из-за сброса теплых вод.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила безопасного поведения у водоёмов и настоятельно рекомендуют: прежде чем выйти на лед, необходимо убедиться в его прочности, например, с помощью палки.

При каких-либо сомнениях, лучше отказаться от выхода на водоем и, конечно, не разрешать детям самостоятельно выходить на лед!