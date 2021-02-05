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Югорчанка перевела «двоюродной сестре из Канады» более полумиллиона рублей

Жительница Ханты-Мансийска узнала в телефонной мошеннице сестру, и перевела ей 600 тысяч на благотворительность

Югорчанка перевела «двоюродной сестре из Канады» более полумиллиона рублей
​pixabay.com

Жительница Ханты-Мансийска лишилась 600 тысяч рублей, попавшись на уловки телефонной мошенницы. 56-летняя югорчанка получила звонок якобы из-за границы – женщина на том конце провода представилась ее двоюродной сестрой, и рассказала о своем благотворительном проекте. Для помощи нищим она создала банковский счет, но его обслуживание нужно было оплатить. Под этим предлогом лже-родственница уговорила югорчанку перевести деньги.

Позже выяснилось, что пострадавшая действительно имеет двоюродную сестру, но помнит ее смутно – последний раз они виделись в детстве. Она знает, что сестра вышла замуж и уехала жить в Канаду. Звонки от мошенников поступали как раз из Канады и Малайзии - видимо, это и убедило югорчанку совершить денежный перевод.

Если мошенников поймают – их может ждать лишение свободы на срок до шести лет. Расследование все еще ведется.


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Сегодня в 10:40, просмотров: 377, комментариев: 2
Комментарии:
тоже мимо проходил
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Сегодня в 11:45
На фото женщине явно не 56 лет))))))))
Iriska тоже мимо проходил
не нравится
Сегодня в 12:45
Это сестра из Канады ))
Вероятность поимки мошенников ничтожно мала, а вероятность лохануться неумолимо высока.
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