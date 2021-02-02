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​В Ханты-Мансийске отремонтировали больше дорог, чем хотели

В Ханты-Мансийске за год отремонтировали 13 участков дорог

​В Ханты-Мансийске отремонтировали больше дорог, чем хотели
Фото: vk.com/khanty_mansiyskonline

В 2020 году в Ханты-Мансийске отремонтировали более 200 тысяч квадратных метров автомобильных дорог. Работы велись в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» и национальному проекту «Дороги».

«Это колоссальная работа, сопоставимая с укладкой асфальта на территории девяти Красных площадей за одно лето», - подчеркнули в пресс-службе администрации окружного центра, добавив, что план по ремонту перевыполнен.

Кроме того, в прошлом году на пяти перекрёстках города установлены дополнительные регулирующие элементы светофоров, в том числе на перекрёстке улиц Чехова и Калинина тротуары оборудованы светодиодными полосами дублирующими сигнал светофора.

В 2021 году в Ханты-Мансийске планируют провести ремонт девяти километров дорог - 14 участков, три из них в рамках национального проекта.


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Сегодня в 20:06, просмотров: 198, комментариев: 0
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