В столице Югры столкнулись две легковушки: пострадал маленький ребенок

В ДТП на территории Ханты-Мансийска пострадал маленький ребенок. Инцидент произошел в 17:20 накануне, 1 февраля.

«В 17:20 в городе Ханты-Мансийск 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Чери», по предварительным данным, двигаясь по ул. Дунина Горкавича в сторону ул. Строителей, при совершении маневра «поворот налево», не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем «Хендай Солярис» под управлением 40-летнего мужчины. Семилетний мальчик получил травмы», – сообщает пресс-служба ГИБДД Югры.

Отмечается, что ребенок перевозился в детском кресле, благодаря чему удалось избежать более серьезных травм.