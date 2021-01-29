Фестиваль кинодебютов «Дух огня» состоится в Ханты-Мансийске в августе

XIX международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» перенесли на август. Церемонии открытия и закрытия планируется провести 20-23 августа. Такое решение принято из-за закрытия границ многими государствами в условиях пандемии, сообщил заместитель губернатора Юрий Южаков на заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия.

«Перенос даты проведения фестиваля «Дух огня» на август даст нам больше возможностей для формирования программы, приглашения участников, выбора наиболее интересных конкурсных предложений», - отметила вице-президент фестиваля Мария Зверева, добавив, что международный Каннский кинофестиваль в связи с продолжающейся пандемией уже сдвинул даты проведения фестиваля с мая на июль.

Глава региона Наталья Комарова и оргкомитет фестиваля поддержали предложение, сообщил окружной департамент общественных и внешних связей.

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