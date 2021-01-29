В Ханты-Мансийске Субару столкнулся со снегоуборочным трактором. Водитель автомобиля не выжил

В Ханты-Мансийске сегодня, 29 января, рано утром произошел страшный инцидент: легковушка столкнулась со снегоуборочной машиной. Водитель авто не должна помощи врачей и погиб от полученных травм, два пассажиры госпитализированы. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи.

«Сегодня около 8 часов 30 минут на улице Индустриальной произошло дорожно-транспортное происшествие с гибелью. По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля «Субару» при обгоне автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со снегоуборочной техникой», – сообщают в пресс-службе ГИБДД Югры.

Напомним, что ранее мы сообщали о другом трагичном инциденте, который случился накануне: в Нефтеюганском районе столкнулись два КАМАЗа. Водитель одного из грузовиков скончался, второй участник ДТП получил травмы.