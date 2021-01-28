В районе югорского поселка пропала женщина – спасатели считают, что она утонула в реке Обь

В Ханты-Мансийском районе, близ поселка Кирпичный, водолазы ищут тело женщины, которая ранее была объявлена без вести пропавшей. Поиски проходят в реке Обь. Накануне сотрудники экстренных служб обследовали часть дна водоема, но поиски результатов не дали.

«Прибыв к месту вызова, спасатели провели водолазные работы по обследованию дна реки Обь 50х50 метров, общей площадью 2500 метров квадратных. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные действия по определению точного места нахождения вещей и тела женщины», – рассказали в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».