В Ханты-Мансийске пассажирский автобус сбил подростка на «зебре»

Во вторник, 26 января, на улице Свободы в Ханты-Мансийске в ДТП пострадал 14-летний подросток. Ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе сбил автобус МАЗ, следующий по городскому маршруту №1. Машиной управлял 45-летний мужчина. Пешеход получил травмы.

Утром в этот же день в окружном центре на улице Зеленодольская 33-летняя женщина, управляя автомобилем Ford, сбила 14-летнего подростка, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть в неустановленном месте.

«За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних. На территории округа задержано девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения», - сообщили также в отделении пропаганды УГИБДД Югры.