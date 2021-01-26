В Югре на трассе едва не замерзли пассажиры автобуса, ехавшего из Омска

39 пассажиров автобуса, следовавшего из Омска в Ханты-Мансийск, едва на замерзли на трассе из-за поломки тормозной системы машины. Людям помогли сотрудники Госавтоинспекции.

Автобус «Неоплан» остановился на обочине в районе 27 километра автодороги «Иртыш». «В автобусе находилось 39 пассажиров, которым после длительной поездки, хотелось скорейшего прибытия в окружную столицу. Дорожные полицейские оперативно сориентировались в сложившейся ситуации и помогли, уже отчаявшемуся, водителю устранить техническую неисправность. Благодаря своевременно оказанной помощи, водитель и десятки пассажиров смогли продолжить свой путь, выразив большую благодарность сотрудникам Госавтоинспекции», - рассказали в отделении пропаганды ведомстве.

Всего за минувшие выходные во время аномальных морозов сотрудники ДПС округа оказали помощь 34 водителям. Чаще всего полицейские помогали отбуксировать замерзшие на дороге автомобили, оказывали помощь в запуске двигателя, подкачке шин, в вызове эвакуаторов и ремонте автомобилей.