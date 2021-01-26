После ухода Милькиса руководить департаментом экономического развития ХМАО будет руководить его зам

С 26 января Николай Милькис больше не является директором департамента экономического развития – заместителем губернатора Югры. Отставку официально подтвердил департамент общественных и внешних связей.

«Директор департамента Югры Николай Милькис с 26 января покидает пост по собственному желанию. Соответствующее постановление подписала глава региона Наталья Комарова. Исполняющим обязанности директора департамента на настоящий период назначена заместитель директора ведомства Лариса Шанаурина», - сообщили в ведомстве, не уточнив, где чиновник продолжит карьеру. Ранее сообщалось, что Милькис планирует перебраться в Москву.

Николай Милькис возглалял департамент экономического развития Югры и вошел в состав регионального правительства в августе 2018 года. «За период работы под его началом был принят ряд системных решений, способствующих достижению национальных целей в регионе и направленных на развитие экономической сферы округа, привлечение инвестиций, развитие предпринимательской инициативы», - отмечается в официальном сообщении об его уходе.

По данным источников siapress.ru, это не последняя кадровая перестановка в правительстве региона. Свой пост в ближайшее время может оставить заместитель губернатора Югры Галина Максимова.