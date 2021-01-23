16+
Логотип Сиапресс
USD  74,3615   EUR  90,4087  

Новости

Больше новостей
Откроется ли перинатальный центр в Сургуте в первом полугодии 2021 года?
Комментировать
0
Система выборов главы Сургута...
Комментировать
1
Вы смотрели последнее расследование Навального «Дворец Путина»?
Комментировать
0
Как вы оцениваете варианты нового фасада Городского культурного центра?
Комментировать
0
Согласны ли вы с решением признать конкурс на пост главы Сургута несостоявшимся?
Комментировать
0
Каковы ближайшие перспективы Алексея Навального?
Комментировать
1
Больше опросов

​Из правительства ХМАО уходит высокопоставленный чиновник

Директор департамента экономического развития Югры Николай Милькис написал заявление об увольнении

​Из правительства ХМАО уходит высокопоставленный чиновник
Фото: vk.com/shtabugra

Директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Николай Милькис покидает свой пост с 25 января. Об этом siapress.ru сообщил информированный источник.

Между тем, в окружном департаменте общественных и внешних связей увольнение чиновника не подтверждают. «Обо всех кадровых решениях мы сообщаем официально», - подчеркнули в ведомстве.

Вице-губернатор Николай Милькис работает в правительстве региона с августа 2018 года. Все это время он возглавляет департамент экономического развития. По некоторым данным, чиновник планирует вернуться в Москву.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 12:49, просмотров: 179, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 13:32
Не велика потеря.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югру придут морозы до 50 градусов 2058
  2. Евгений Барсов: «Второй этап конкурса на пост главы Сургута нужно отменить. Критерии, по которым комиссия отсеивает конкурсантов, нигде не отражены» 1956
  3. Проект «ДУМАть и решать». Что с концессией ГТС? Председатель Думы Сургута Надежда Красноярова 1633
  4. В нижневартовском аэропорту экстренно сел самолет из-за отказа шасси 1102
  5. ​Ключевые проблемы Сургута и как их решить. Михаил Селюков 1057
  6. ​Законодательство о митингах изменилось с января 1026
  7. ​Замороженный протест 975
  8. ​Нужно обсуждать не фасад «Строителя», а его наполнение и прилегающую территорию 943
  9. ​Россиян накормят картошкой экономкласса 933
  10. ​Директор школы в Югре выписал премию своей жене 919
  1. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 8387
  2. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 8306
  3. ​Шопинг не удался: из сургутского гипермаркета эвакуировали посетителей 7642
  4. ​Югорчане продолжают войну с «умными» остановками 4716
  5. ​Аномальные холода возвращаются в Югру 3955
  6. ​В Нижневартовске ГАЗ сбил ребенка 3727
  7. ​В Сургуте мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки 3549
  8. ​Тупо? Корыстно? Равнодушно? Назло? 3381
  9. «Неполные данные, не те цифры» 3027
  10. ​В администрации Сургутского района – увольнения 2923
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 20746
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 17129
  3. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 17064
  4. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16635
  5. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 14460
  6. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 14304
  7. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 13607
  8. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12866
  9. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 11944
  10. Нефтеюганские волонтеры вторые сутки пытаются спасти животных, закрытых без еды в морозы на частной территории 10725

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика