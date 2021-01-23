Директор департамента экономического развития Югры Николай Милькис написал заявление об увольнении

Директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Николай Милькис покидает свой пост с 25 января. Об этом siapress.ru сообщил информированный источник.

Между тем, в окружном департаменте общественных и внешних связей увольнение чиновника не подтверждают. «Обо всех кадровых решениях мы сообщаем официально», - подчеркнули в ведомстве.

Вице-губернатор Николай Милькис работает в правительстве региона с августа 2018 года. Все это время он возглавляет департамент экономического развития. По некоторым данным, чиновник планирует вернуться в Москву.