В Ханты-Мансийске вандал разгромил «умную» остановку

В Ханты-Мансийске подросток после ссоры с мамой разбил стекло «умной» остановки. Инцидент произошел вечером 19 января в остановочном комплексе у здания на улице Мира, 44. Найти злоумышленника удалось благодаря тому, что остановки подключены к системе «Безопасный город».

«По информации пресс-службы МОВД «Ханты-Мансийский» и записям с камер видеонаблюдения, 19 января в 20:40 пятеро подростков зашли в остановочный комплекс. Один из них кинул мобильный телефон в стекло, в результате чего на нем образовалась большая трещина. За тем, что происходит внутри павильона, с помощью трёх камер следит Единая дежурная диспетчерская служба города. По изъятой видеозаписи удалось оперативно найти виновника. Им оказался 15-летний житель Ханты-Мансийска. Как сказал сам парень, правонарушение он совершил «на эмоциях» – поругавшись с мамой, он кинул телефон в стекло. Подростку и его родителям грозит возмещение материального ущерба», – рассказали в пресс-службе администрации окружного центра.

В мэрии добавили, что в скором времени остановку починят – комплексы оснащены дополнительными сменными стеклами.

Стоит отметить, что в Югре вандалы зачастую самоутверждаются, разрушая «умные» остановки. В прошлом году в Сургуте были повреждены три таких комплекса. Их ремонт оценивался в 60 тысяч рублей.