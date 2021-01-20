Сотрудника МЧС Ханты-Мансийска поблагодарили за спасенные от пожара на парковке авто

Сотрудника МЧС Ханты-Мансийска поблагодарили за ликвидацию пожара. Обращение поступило на имя замначальника 35 пожарно-спасательной части Лянтора Романа Шавалиева от местного жителя «за умелые, самоотверженные действия в ликвидации пожара автотранспортного средства».

Событие произошло в столице округа на улице Студенческой. На парковке загорелся один из стоящих автомобилей. Роман в этот момент проходил рядом, по пути на службу. Пожарный не растерялся, и оценив обстановку, начал останавливать проезжающие мимо машины, прося у водителей огнетушители, однако зачастую те либо отсутствовали, либо были неисправны. Тогда на помощь спасателю пришел один из очевидцев – он вынес огнетушитель из здания напротив. Пожар быстро потушили, прежде чем он перешел на соседние машины.

«В условиях сильного мороза удалось ликвидировать пожар с наименьшими повреждениями для горящего автомобиля и без повреждений для рядом припаркованного транспортного средства», — говорится в обращении.