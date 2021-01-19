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Не тот огород: жителю Ханты-Мансийска грозит срок за разведение конопли в квартире

Югорчанин выращивал в квартире коноплю

Не тот огород: жителю Ханты-Мансийска грозит срок за разведение конопли в квартире
Фото: 86.мвд.рф

42-летнему жителю Ханты-Мансийска грозит до десяти лет лишения свободы за то, что он выращивал в квартире коноплю.

Домашний «огород» полицейские обнаружили в одной из квартир по улице Югорской. Всего стражи порядка изъяли семь кустов конопли. Мужчина уверяет, растения он выращивал для личного потребления.

«В результате экспертно-криминалистического исследования установлено, что изъятое растение содержит в себе наркотическое средство. Общая масса изъятого вещества после усушки составила более 290 граммов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 (хранение наркотических средств в особо крупном размере). Фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 000 рублей», – сообщили в пресс-службе МО МВД России «Ханты-Мансийский».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.


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Сегодня в 20:08, просмотров: 208, комментариев: 0
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