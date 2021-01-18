Тюменец уехал в Югру на заработки и пропал. Следователи просит помощи в розыске

Следователи Югры просят помощи в розыске 30-летнего жителя Тюменской области Александра Белозерова, который пропал еще осенью 2019 года.

В Югру мужчина прибыл из Тюменской области на заработки. 14 октября 2019 года он покинул поселок Цингалы Ханты-Мансийского района. С тех пор о его нахождении ничего не известно. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Гражданам, видевшим Белозерова или что-либо знающим о месте его нахождения, просьба обратиться в следственное управление СК России по ХМАО-Югре по телефонам 8-950-502-74-52 (круглосуточно), 8(3466) 24-85-82 или 102», – попросили в пресс-службе ведомства.

Сведения о личности без вести пропавшего: Белозеров Александр Сергеевич, 11.05.1990 г.р.

Приметы пропавшего: рост 175 см.; худощавого телосложения; славянская внешность; волосы светлые, коротко стриженые.

Особые приметы: татуировка в виде скорпиона на левом плече; шрам в нижней части живота от удаления аппендицита.