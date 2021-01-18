В феврале 600 спортсменов со всей России съедутся в столицу Югры на первенство по самбо

В Ханты-Мансийске пройдет первенство России по самбо среди юниоров и юниорок. Соревнование начнется 10 февраля и продлится пять дней, в нем поучаствуют 600 спортсменов из 50 субъектов страны.

Спортсмены будут разделены на восемь весовых категорий, в каждой из которых разыграют четыре медали: одна золотая, одна серебряная, две бронзовые.

«Соревнования будут проводиться с соблюдением максимальных мер противодействия коронавирусной инфекции: участники пройдут тестирование на COVID-19, вне татами будет соблюдаться масочный режим, все дни соревнований за здоровьем участников, судей, тренеров и организаторов будут следить медицинские бригады», – рассказали в администрации югорской столицы.