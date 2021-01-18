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Первенство России по самбо пройдет в Ханты-Мансийске

В феврале 600 спортсменов со всей России съедутся в столицу Югры на первенство по самбо

Первенство России по самбо пройдет в Ханты-Мансийске
фото: Администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске пройдет первенство России по самбо среди юниоров и юниорок. Соревнование начнется 10 февраля и продлится пять дней, в нем поучаствуют 600 спортсменов из 50 субъектов страны.

Спортсмены будут разделены на восемь весовых категорий, в каждой из которых разыграют четыре медали: одна золотая, одна серебряная, две бронзовые.

«Соревнования будут проводиться с соблюдением максимальных мер противодействия коронавирусной инфекции: участники пройдут тестирование на COVID-19, вне татами будет соблюдаться масочный режим, все дни соревнований за здоровьем участников, судей, тренеров и организаторов будут следить медицинские бригады», – рассказали в администрации югорской столицы.


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Сегодня в 15:15, просмотров: 243, комментариев: 0
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