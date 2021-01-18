Жители Югры попались на уловки телефонных жуликов, которые представлялись сотрудниками банков

За минувшие выходные в округе зарегистрировано 20 случаев дистанционных краж с банковских карт. Злоумышленникам, представляющимся сотрудниками банков, удалось украсть порядка 1 млн 700 тысяч рублей, сообщают окружные полицейские.

На уловки аферистов попались жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Мегиона, Когалыма, Югорска, Урая и Советского района.

Так вартовчанка перевела телефонному аферисту более 87 тыс. руб. Мошенник представился сотрудником банка «Совесть» и предложил оформить кредит. Деньги женщина перевела в качестве оплаты страховки и за услуги курьера.

Еще одна жительница Нижневартовска лишилась 95 тысяч рублей, желая продать квартиру на Авито. Она сняла деньги через банкомат и перевела на неизвестный счет все свои сбережения.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Подозреваемые в процессе задержания