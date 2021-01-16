В январе 2021 года меньше жителей Ханты-Мансийска госпитализированы в ПНБ по сравнению с прошлым годом

В Ханты-Мансийскую психоневрологическую больницу за первую декаду января обратилось меньше жителей, чем за тот же период 2020 – так, в прошлом году обратилось на 12 человек больше, а в новом только 14 госпитализированы в стационарные отделения психиатрии и наркологии.

Отмечается, что в помощи докторов нуждался 41 местный житель, среди них один несовершеннолетний.

«Рождественские каникулы – это хороший отпуск для россиян. В эти дни происходят встречи друзей не только за чашечкой чая, но и за рюмочкой горячительного. В современном обществе не всем известна культура питья крепких напитков и своя мера. В первые дни января медицинский персонал больницы оказывал высококвалифицированную психиатрическую и наркологическую помощь горожанам непрерывно», – сообщили в депздраве Югры.