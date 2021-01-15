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​Цепная реакция: в Ханты-Мансийске вспыхнули три иномарки

В Ханты-Мансийске сгорело три автомобиля за раз

​Цепная реакция: в Ханты-Мансийске вспыхнули три иномарки
Фото: МЧС Югры

Прошлой ночью в столице Югры сгорело три автомобиля, припаркованных рядом. Пожар произошел на улице Энгельса. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-диспетчерской службы 14 января в 04:27. Команда огнеборцев в составе четырех человек оперативно прибыла на место. Ликвидировать открытое горение спасателям удалось в 04:38. От огня пострадало три иномарки: Skoda Fabia, Toyota Corolla, Toyota RAV 4. Практически полностью стихия уничтожила чешское авто. Остальные получили серьезные повреждения.

С начала года в регионе от огня пострадало 35 машин, сообщает ТРК «Югра» со ссылкой на пресс-службу МЧС. Чаще всего причинами таких возгораний является нарушение правил пожарной безопасности при использовании обогревателей в автомобилях.


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Сегодня в 10:04, просмотров: 58, комментариев: 0
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